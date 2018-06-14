Mihalgazi'de yüzme havuzları bayram için hazırlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi Belediyesine ait yarı olimpik yüzme havuzları Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar için hazırlandı.

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir çalışma temposunun ardından yüzme havuzlarının temizlik ve bakımı tamamlayarak bayrama hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Bayramın birinci gününde açılışı gerçekleştireceklerini ifade eden Akgün, "Şimdiden çok talep var. Sürekli telefonla belediyemizi arayarak açılış günü hakkında bilgi alıyorlar. Hijyen ve temizlik yönünden sayılı olan havuzumuza gelen misafirlerimize en iyi şekilde tatil yapma olanağı sağlıyoruz." diye konuştu.