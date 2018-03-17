Mihalgazi'de kadınlardan şehitlere ve Mehmetçik'e dua

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, şehitler ve Mehmetçik için dua etti.

Mihalgazi İlköğretim Okulu Konferans Salonunda düzenlenen "Şehitler için 1000 Yasin, yiğitler için 1000 Fetih okuyalım" adlı etkinliğe katılan kadınlar, dualar etti.

Belediye Başkanı Zeynep Akgün, yaptığı konuşmada, programın kadınlara özel ve maneviyatı büyük bir etkinlik olduğunu belirterek, şehitler ve Afrin'deki Zeytindalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dualarını eksik etmediklerini kaydetti.

Program sonunda Başkan Akgün, etkinliğe konuşmacı olarak katılan Merziye Karaca'ya ilçeye özgü el dokuması peşkir hediye etti.