Mihalgazi'de "Gençlik ve Bilim Sergisi" açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesinde öğrencilerin hazırladığı çalışmalardan oluşan "Gençlik ve Bilim" başlıklı sergi açıldı.Mihalgazi Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları deney ve çalışmaları...

Mihalgazi'de
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ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesinde öğrencilerin hazırladığı çalışmalardan oluşan "Gençlik ve Bilim" başlıklı sergi açıldı.

Mihalgazi Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları deney ve çalışmaları bir araya getiren serginin açılışına İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkanı Zeynep Akgün ile diğer davetliler katıldı.

Öğrencilerin çalışmalarını uygulamalı olarak anlattığı sergi, yoğun ilgi gördü.

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