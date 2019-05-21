Mihalgazi'de

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesinde öğrencilerin hazırladığı çalışmalardan oluşan "Gençlik ve Bilim" başlıklı sergi açıldı.
Öğrencilerin çalışmalarını uygulamalı olarak anlattığı sergi, yoğun ilgi gördü.
ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesinde öğrencilerin hazırladığı çalışmalardan oluşan "Gençlik ve Bilim" başlıklı sergi açıldı.Mihalgazi Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları deney ve çalışmaları...
ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesinde öğrencilerin hazırladığı çalışmalardan oluşan "Gençlik ve Bilim" başlıklı sergi açıldı.
Öğrencilerin çalışmalarını uygulamalı olarak anlattığı sergi, yoğun ilgi gördü.