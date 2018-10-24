Mihalgazi'de Cumhuriyet Bayramı etkinliği

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesinde cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla belediye tarafından çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Mihalgazi İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Ailelerin de katıldığı programda öğrenciler, şiirler ve şarkılar söyledi, tiyatro gösterisi izledi.
İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklarla coşkuyla kutladıklarını belirterek, bu tür organizasyonların devam edeceğini söyledi.
Program sonunda öğrencilere pamuk şeker, balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.