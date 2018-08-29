"Mihalgazi Panayırı" başlıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayır, 13 Eylül Perşembe günü başlıyor.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayıra Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin katılacağını söyledi.

Bu yıl ayrıca panayır alanına çocuklar için lunapark kurulduğunu da aktaran Akgün, "Gelen misafirlerimiz hem eğlenecek hemde alışverişlerini yapacaklar." dedi.



Akgün, ilçeye gelen esnafların panayır boyunca misafir edileceğinin de altını çizerek, "Esnaflarımız için Atatürk Caddesine stant kuruyoruz. Ürünlerini buralarda satacaklar. Biz ilçemize gelen misafirlerimizi buradan mutlu gönderiyoruz. Herkes panayırımıza davetlidir." diye konuştu.

Geleneksel Mihalgazi Panayırı 16 Eylül'de sona erecek.



