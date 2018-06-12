Mihalgazi kameralarla izleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi Belediyesince ilçe merkezi ve mahallelere güvenlik kamerası taktırıldı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, taktırdıkları güvenlik kameralarıyla ilçe merkezi ve mahallelerde yaşanan çeşitli hırsızlık, kamu malına zarar verme gibi olayların önüne geçtiklerini kaydetti.

Vatandaşların piknik ve dinlenme amaçlı kullandığı parkların da güvenlik açısından izlediğini ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

"Ayrıca ilçemizde bulunan futbol sahası da kameralarla izleniyor. Futbol sahamızda oynanan müsabakalar gelecekte internet ortamında canlı olarak izlenebilecek. İlçe ve mahallelerimizde giriş, çıkış ve sokaklarda bulunan kameralar plaka okuma, hareket algılama ve yangın alarmlıdır. Güvenlik dışında yangın algılama sistemiyle yangına karşı ilk müdaheleyi yapabileceğiz. Önemli noktalarımıza zoomlu kamera takarak giriş ve çıkışlar daha iyi izleniyor."