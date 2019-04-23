Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, makamını çocuklara bıraktı

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesinde, Belediye Başkanı Zeynep Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuklara bıraktı.



Alpagut İlkokulu öğrencilerinden İrem Cebeci, İsmail Eren, Nisa Kabak, Onur Evrensel ve Gülsüm Yücel'i makamında kabul eden Akgün, koltuğunu ikinci sınıftan İrem Cebeci'ye devretti.

Temsili belediye başkanı Cebeci, Alpagut Mahallesi'nde bulunan çocuk parklarının bakım ve onarımının gerçekleştirilerek yeni bir çocuk parkı yapılması talimatını verdi.



Öğrencilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akgün ise 23 Nisan'ın dünya çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini istediğini ifade etti.