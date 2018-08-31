Migros'tan okul alışverişi için uygun fiyatlar

İSTANBUL (AA) - Migros, çocukların okulda yıl boyunca ihtiyacı olabilecek tüm ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, sadece uluslararası standartlarda kalite ve ürün güvenliği gerçekleştirilmiş kırtasiye ürünlerini raflarına taşıyan Migros, geniş ve hesaplı ürün gamıyla öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını A’dan Z’ye karşılıyor. Ayrıca, Money Bonus kullananlara tek seferde 50 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerine yüzde 15 indirim uygulanıyor. Money Club kart ile tek seferde 400 TL ve üzeri tablet alışverişine de 25 Money hediye ediliyor.

Migros’ta kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalem çantası ve 60 ve 80 yapraklı defterin yer aldığı sırt çantası ortalama 45 TL’ye hazırlanıyor. Her öğrencinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ve tarzını yansıtan sırt çantası ise 19,90 TL’den satışa sunuluyor.



Kalem çantası 3,90 TL’ye öğrencilerle buluşurken, çantanın içine girecek 10’lu kurşun kalem 3,75 TL, 4’lü kırmızı kalem 1,95 TL, 3’lü renkli silgi 1,90 TL, kalemtıraş 1,90 TL’den satışa sunuluyor. Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan kalemlikler sadece 9,5 TL’ye doluyor.



A5 dikişli 60 yaprak defter 1,50 TL, A4 80 yaprak defter 4,25 TL, 20 yaprak resim defteri 3,90 TL’ye sunulurken, 20 yaprak sunum dosyasına yine 3,90 TL’ye sahip olunabiliyor. Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirebileceği 4’lü oyun hamuru 4,90 TL, 10’lu el işi kağıdı 1,25 TL, projelerine şekil verebileceği makas 1,45 TL, 4 adet stick yapıştırıcı 9,90, 12’li pastel boya 2,90 TL’ye raflardaki yerini alıyor.





- Lisanslı ürünler en uygun fiyatlarla çocuklarla buluşuyor







Migros’ta öğrencileri mutlu edecek, sevdikleri kahramanların süslediği lisanslı ürünler de yer alıyor. Hello Kitty’li A4 80 yaprak defter 16,90 TL, Batman’li A4 60 yaprak defter 11,50 TL, Örümcek Adam’lı beslenme kutusu 7,90 TL, Karlar Ülkesi karakterlerinin yer aldığı mataralar 9,90 TL’ye satışa sunuluyor. Lisanslı çocuk çorapları ve çamaşırlarında yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Migros, üretimden tüketime kadar uzanan Kalite ve Ürün Güvenliği Sistemi’nin tüm gereklerini çocukların yıl boyu kullanacakları kırtasiye ürünlerinde de titizlikle yerine getiriyor.

Geleceğin teminatı çocukları okul sıralarında da düşünen Migros, satışa sunduğu tüm kırtasiye ürünlerini, "Migros Kırtasiye Ürünleri Kalite Standartları" çerçevesinde kalite ve ürün güvenliği kontrolünden geçiriyor. Migros’un satışa sunduğu kırtasiye ürünlerinin hepsi uluslararası standartlar çerçevesinde fitalat, kadmiyum, nikel, azo boyar, ağır metal gibi pek çok test aşamasından geçiyor. Etiketlerin yasal gerekliliklere uygunluğu kontrol edilirken, tedarikçi firmalardan da ürünlere ait analiz raporları alınıyor. Tüm bu incelemelerin sonucunda Migros, sadece güvenilir ürünleri raflarına taşıyor.