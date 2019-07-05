Migren ataklarından akupunktur ile kurtuldular

KIRŞEHİR (AA) - Yaşadıkları migren ataklarıyla hayatları adeta kabusa dönen iki öğretmen, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniğinde aldıkları kulak akupunkturu tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Migren atakları nedeniyle çoğu zaman derslerini yarıda bırakmak zorunda kalan, çantalarında sürekli ağrı kesici taşıyan öğretmenler, üç seansta tamamlanan tedavi sayesinde yaklaşık 4 aydır hayatlarını normal akışında sürdürüyor.

Kırşehir'de İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Fahrettin Kardaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılından itibaren baş ağrıları başladığını, 2015 yılından sonra ise ağrılarının çekilmez hale geldiğini söyledi.

İstanbul'da başlayıp Kırşehir'deki görevi süresince de devam eden ağrıları nedeniyle hayatının kabusa döndüğünü ifade eden Kardaş, mesleğinin ve sosyal yaşantısının olumsuz etkilendiğini belirterek, "Ağrının gelmeye başladığını hissediyoruz. Üç gün kadar devam eden ataklar oluyordu. Bu yüzden zaman zaman dersleri bırakarak hastaneye gittiğim, ağrı kesici yaptırdığım zamanlar oluyordu." dedi.

Tavsiye üzerine akupunktur tedavisine karar verdiğini anlatan Kardaş, "Aynı zamanda ben Hepatit-B hastası olduğum için çok fazla ağrı kesici içmemem gerekiyor. Bundan dolayı da akupunktur tedavisini bir çare olarak düşündük. Tedaviye başladık. Ağrı kesiciden kurtulduk çok şükür. Ataklar azalmaya başladı. Atak başladığında normalde bir iki gün sürerken yarım saat ve bir saatte geçtiğini gördük. Tedavi ilerledikçe hiç başlamadığını gördük." diye konuştu.

Kardaş, 13 yıl sonra ilk defa bu sene sorunsuz şekilde oruç tutabildiğini vurgulayarak, "Ramazan ayı benim için çok zor geçiyordu. Açlık migrenimi tetikliyordu. 2006 yılından buyana 13 yıl sonra ilk defa ilaç kullanmadan bir ramazan geçirdim." şeklinde konuştu.

İlkokul öğretmeni Seval Batı da doğum yaptıktan sonra ağrıların başladığını, 3-4 gün süren migren ataklarından ancak kusma ile kurtulabilir hale geldiğini söyledi.

Migren atakları geldiğinde hemen sessiz ve karanlık bir yer aramaya başladığını aktaran Batı, şöyle devam etti:

"Ataklar geldiği zaman 3-4 gün boyunca bulantı yaşıyordum. İstifra edince rahatlayabiliyordum. Günlerce devam ediyordu. Dışarı çıkarken telefonumu kontrol eder gibi cüzdanımı kontrol ederek ağrı kesicilerime bakıyordum. Çünkü migren atakları çok sık geliyordu. Ama artık ağrı kesici taşımıyorum , kusmuyorum. Kusmak da çok zor. Kusunca başımın ağrısı biraz geçiyordu ama bu sefer halsizlik başlıyordu. Beni çok mutsuz ediyordu. En büyük mutluluğum ve rahatlığım artık kusmuyorum."

KAEÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi ve akupunktur uzmanı Yusuf Koçak da geçen yıl açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniğinde 600 hastaya 900 seans akupunktur tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Öğretmen hastaları gibi ileri derecede ağrıları olanlarla daha uzun süreli tedavi uyguladıklarını anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Migren tedavisinde genellikle kulak akapunkturu kullanıyoruz. Ortalama üç ya da 4 seans uyguluyoruz. Bunda istediğimiz yere gelemezsek vücut akapunkturu ve mikrosistem akupunkturu dediğimiz bir çok çeşitleriyle devam ediyoruz. Kulakta stres noktaları ve şenmen noktasını kontrol ederek hastanın rahatsızlığıyla ilgili bilgi ediniyoruz. Cihaz yardımıyla migreni etkileyen noktaları buluyoruz. Kulak ASP iğneleri uyguluyoruz."