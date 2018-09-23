KIRIKKALE (AA) - 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Kırıkkale Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda konuşan MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, MİDDER olarak 15 Temmuz ruhunu Kırıkkale'de ve tüm Türkiye'de yaşatmaya çalışacaklarını söyledi.

Bu ülkenin kalkınmaması ve gelişmemesi için Vecihi Hürkuş gibi değerlerin alaşağı edildiğini belirten Çağ, şöyle konuştu:

"Değerlerimizle dalga geçtiler. Çok komik bir figürle Vecihi Hürkuş'u anlatmaya çalıştılar. Bu millet artık bir şeylerin farkında. Bizler bir şeyleri görüyoruz. 15 Temmuz bunun miladı oldu. Bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu, güçlü Türkiye için yapılması gereken adımları güçlü liderler sayesinde bu millet gerçekleştirdi. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah bir daha ülkemize ve milletimize 15 Temmuz ve benzeri kalkışmalarla muhatap olmayı nasip etmesin."

Şube Başkanı Ali Rıza Koçoğlu ise, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kırıkkaleli vatandaşların 15 Temmuz'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısına katılarak meydanlara inen ilk olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen genel kurulda, Ali Rıza Koçoğlu Şube Başkanlığına seçildi.

Genel kurula, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.