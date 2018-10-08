İSTANBUL (AA) - Michelin’in otobüs işletmecileri, filo yöneticileri ve uzun mesafe yolcularına daha konforlu ve güvenli bir seyahat sağlamak amacıyla geliştirdiği "X COACH Z" lastiğini Eylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunuyor.

Michelin açıklamasına göre, Michelin’in yeni otobüs lastiği, yolculara güvenlik ve sessiz bir yolculuk deneyimiyle konfor sunarken, otobüs işletmecileri ve filo yöneticileri için etkin maliyet, kullanım çeşitliliği, sağlam yapı ve güvenlik sunuyor. 2 yıl boyunca Türkiye’de farklı bölgelerin yol ve hava koşullarında test edilen "X COACH Z" lastikleri, 350 bin kilometrelik yüksek performansıyla müşterilerinden de tam not aldı.

M+S ve 3PMSF (3 zirveli dağ ve kar tanesi) sembolleri ile yıl boyunca karşılaşılabilecek her türlü yol ve hava koşulunda güvenle kullanılabilen "X COACH Z" hem direksiyon akslarına hem de çeker akslarına takılarak hareket kabiliyeti ve güvenli sürüş sağlayarak filo ve sürücülere çeşitlilik olanağı sunuyor. "X COACH Z", ISO standartlarına göre direksiyon akslarında gerçek kış koşullarında test edilerek kış performansını kanıtlıyor.

Regenion ve Infinicoil olarak iki yenilikçi teknolojiyi aynı gövdede birleştiren lastikler daha dayanıklı yapısıyla önceki jenerasyonu ile kıyaslandığında yüzde 16 ekstra kilometre performansı sunuyor ve filoların verimliliğine önemli katkı sağlıyor. Düşük yuvarlanma direnci sayesinde pazarda mükemmel konumda yer alan Michelin, daha az yakıt tüketimiyle de maliyet kontrolünü destekliyor.

Michelin global anlamda temel stratejisi olan “uzun ömürlü performans” yaklaşımıyla hazırlanan "X COACH Z" lastik aşındıkça yeni oluklar ve su tahliye kanalları oluşturan kendi kendini yenlileyen bir sırt desenine sahip. Lastiğin yerle temas alanını zemin katmanında daha fazla kauçuk kullanarak geliştriren ve 3PMSF işaretli yeni oluk tasarımına sahip yeni "X COACH Z" ıslak zeminde yüksek tutuş sağlıyor. Böylece çok yönlü kullanım, uzun ömürlülük, güvenlik, operasyonel verimlilik ve sağlamlığı bir arada sunuyor. Ayrıca yenilikçi sırt deseni sayesinde yolculara sessiz ve daha huzurlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

3PMSF işareti ile kış koşullarında test edilmiş performansı sayesinde, yeni Michelin X Coach Z yıl boyunca kullanıma uygun olarak tasarlandı. Böylece filoların depolama ve lastik değişimiyle ilgili maliyetlerini de ortadan kaldırıyor.

İşletmelerin operasyonel maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan ve diş açma ve kaplama işlemleri için uygun olan Michelin X Coach Z, 295/80 R 22.5 ebatlarıyla kullanımınıza hazır.