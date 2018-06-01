Michelin çevresel ayak izini yüzde 50 düşürmeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Michelin, 2020 yılına kadar çevresel ayak izini yüzde 50 azaltmayı taahhüt ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğaya ve insana saygılı teknolojiler geliştiren Michelin, son 20 yılda 18 milyar litre yakıt tasarrufu sağlayarak karbondioksit salınımını 45 milyon ton azaltmayı başardı.

Lastiğin çevreye etkisinin en aza indirilmesi, yeni lastik üretimlerinde yakıt tasarrufuna odaklanılması, atık lastik oranının azaltılması için yıllık 640 milyon avro Ar-Ge bütçesi harcayan Michelin, 2020 yılına kadar çevresel ayak izini yüzde 50 azaltmayı taahhüt ediyor.





- Uzun ömürlü ve güvenli lastikler çevreye dost oluyor





Her yıl 9 milyon ton fazladan karbondioksit emisyonu ve yılda 1 milyon ton ham madde israfına yol açarak atıkları yüzde 35 artıran erken lastik değişimi, araştırmalara göre sadece bir yıl içerisinde Avrupa’da 6 milyar avro ekstra maliyet oluşmasına neden oluyor.

100 yılı aşkın tecrübesiyle doğaya duyarlı, uzun ömürlü teknolojiler geliştirilmesi için çalışan Michelin, lastikten maksimum performans almak hedefiyle diş derinliği yasal sınırı olan 1,6 milimetreye gelinceye kadar kullanılmasını savunuyor. Erken değiştirilen lastiğin çevreye verdiği zararı bir sosyal sorumluluk bilinciyle ele alan Michelin, “Programlı uzun ömürlülük” stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar sürdürülebilir performansa odaklanıyor.





- Çevreci lastik Evergrip teknolojisi garantisinde





Aşınmış ve yeni takılmış lastiklerin ıslak, karlı ve buzlu zeminlerde kusursuz performans sunması için kilometreler geçtikçe optimize edilmesi gerekiyor. Michelin Evergrip teknolojisi sayesinde ise ilk kilometreden son kilometreye kadar sırt deseni ve kauçuk bileşimi ile maksimum performans sunuyor.

Barito Pacific Grup ve sivil toplum örgütü WWF ile ortak başlattığı girişim vasıtasıyla çevre dostu kauçuk üretimini destekleyen Michelin, 55 milyon dolar ayırdığı bütçe ile doğal kauçuk üreterek 88 bin hektar alanı ağaçlandırıyor.

Bu iş birliği ile Michelin, hem sürdürülebilir doğal kauçuk üretimi sağlıyor hem de bölgeye özgü bitki örtüsü ve hayvan yaşamının devamını destekleyerek 16 bin kişiye de istihdam olanağı sunuyor. Böylece Michelin, küresel kauçuk üretiminin yüzde 8’ini sağlıyor.