MHP'nin Konya Bölge İstişare Toplantısı

KONYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 Haziran'ın en önemli sonucu Türkiye'nin yeni sisteme geçmesidir. Dip dalgada sörf yapacağını söyleyenler tel tel dağılacaklardır. İnce ince yıkım ve yozlaşma siyaseti yapanlar hezimetle tanışacaklardır. PKK ve FETÖ yerle yeksan edilecektir." dedi.

Bahçeli, partisinin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen, Konya Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresine geçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi, yerleşmesi, tam olarak oturması maksadıyla cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini yineleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Biliniz ki siyasi akıl bunu gerektiriyordu. Ülkemizin gerçekleri buna işaret ediyordu. Zira ülkemiz için hep beraber olmalıydık. Milli bekamızın korunması için böylesi bir uzlaşma vasatında buluşmak mecburiyetti. Yaptığımız da budur. Milletvekili Genel Seçiminden başarıyla çıkıp çok güçlü bir şekilde TBMM'de yerimizi alacağımızı, geleceğin Türkiye'sinde mutlaka söz sahibi olacağımızı kararlılıkla duyuruyorum. Ülkülerimizi açıkça ifade edelim. Ülkülerimizi imanla duyalım, hiç vazgeçmeden takip edelim. Muvaffakiyetimiz Türkiye’nin muvaffakiyetidir. Ülkümüz Türklüğün ve İslam’ın diriliş ve devleşmesidir. Haykırarak diyorum ki Cumhur İttifakı Millet Aklı, TBMM’de güçlü Milliyetçi Hareket Partisi."

Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 24 Haziran'dan sonra tam olarak devreye gireceğini anımsatarak, yeni hükümet sistemiyle devletteki çatlak seslerin kesileceğini ve istikrarın temin edileceğini vurguladı.

Milletin yüzünün güleceğini, huzur ve refahın geleceğini aktaran Bahçeli, kuvvetler ayrımının kalın çizgilerle güçleneceğini, yasama, yürütme ve yargı arasında anlaşmazlıkların biteceğini savundu.

Bahçeli, "Al Bayrak Sistemi" adıyla ifade ettiği yeni hükümet yapısında, TBMM'nin asli fonksiyonunu icra edeceğini ve hükümetin seri ve etkili kararlar alacağını belirtti.

- "Yeni hükümet sistemi için de çok çalışacağız"

Yargının hem bağımsız hem de tarafsız olacağını dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"24 Haziran'ın en önemli sonucu Türkiye'nin yeni sisteme geçmesidir. Dip dalgada sörf yapacağını söyleyenler tel tel dağılacaklardır. İnce ince yıkım ve yozlaşma siyaseti yapanlar hezimetle tanışacaklardır. PKK ve FETÖ yerle yeksan edilecektir. 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhur İttifakı kazanacaktır. MHP, muhteşem bir neticeyle TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilme hakkına kavuşacaktır. Yeni hükümet sistemi için de çok çalışacağız. Milletimizin talep ve beklentilerini kanuni vasıta ve imkanlarla hayata geçireceğiz."

Bahçeli, ekonomide acilen gerçekleştirilmesini öngördükleri yapısal reformlardan birisinin tarım ve hayvancılık olduğunu bildirdi.



Çiftçinin ucuz girdi temini, gelirlerinin artırılması, borç ve faiz sarmalından kurtarılması konusunda çok yoğun mücadele edeceklerini anlatan Bahçeli, üreticilerin refahını yükseltip, onları yüksek bir gelişmişlik seviyesine çıkaracaklarının altını çizdi.

- Yerli otomobil çağrısı

Bahçeli, Konya'nın gelişmiş sanayisi ile önemli bir üretim üssü olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu biliyor ve takip ediyoruz. Konya, otomotivde kaliteli ürünleriyle artık dünyada önemli bir merkez haline gelmiştir. Bununla övünüyoruz. Bu itibarla, Türk malı ilk otomobil yatırımı için en uygun yer Konya'dır. Böylesi bir yatırım seferberliği Konya ve Anadolu’yu ayağa kaldıracaktır. Konya’nın savunma sanayi açısından da önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanına av tüfeği ihracatı yapıldığının takdirle farkındayız. Bölgedeki silah sanayinin savunma sanayine entegre edilmesi yönündeki siyasi amaçlarımızı aynen sürdüreceğiz. İnanıyorum ki Konya ve çevresi savunma sanayinde stratejik ve rekabetçi bir güce ulaşacaktır."

- Vaatlerini anlattı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında yasama faaliyetleriyle gerçekleştirmeyi hedefledikleri vaatlerini de açıklayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkarılması. Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması. Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi. AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması. Esnaf ve sanatkarlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması. Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi. Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi. İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız."

Bahçeli, Türkiye'nin 2023'te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde 100 il, 1000 ilçeden oluşan bir idari sistemle atılım yaşayacağını dile getirerek, "Ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka ulaşacaktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, konuşmasının ardından Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar'dan gelen partilileri selamladı.

(Bitti)