MHP'nin İncesu Belediye Başkan adayı belli oldu

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İncesu Belediye Başkanı adaylarının avukat Mustafa İlmek olduğunu açıkladı.

İncesu'da ziyaretlerde bulunan Ersoy, MHP İlçe Başkanı Mehmet Örs ve partililerle bir süre sohbet etti.

Tarihi İncesu Kervansaray'ı ve külliyeyi de gezen Ersoy, burada yaptığı açıklamada, ilçede gerçekleştirdikleri yoklamalar ve istişareler neticesinde yerel seçimlerde İncesu'daki adaylarını, teşkilatın birçok kademesinde görev alan Mustafa İlmek olarak belirlediklerini belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"2019 yerel seçimlerinde İncesu Belediye Başkanı adayımız 2009 ve 2012 arasında MHP İncesu İlçe Başkanlığı, 2012 ve 2015 arasında Kayseri İl Başkan Yardımcılığı yapmış, teşkilattan gelen avukat Mustafa İlmek'tir. İncesu halkı tarafından sevilen, herkesle barışık olan arkadaşımız, zaten seçim çalışmalarına başlamış durumda. İncesu ilçemize ve Mustafa kardeşimize hayırlı olsun."