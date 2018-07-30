KONYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekmeğin fiyatına zam yapılacağı iddiası üzerine başlattığı "Askıda Ekmek" projesine bir destek de Seydişehir ilçesinden geldi.

Seydişehir Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı "Askıda Ekmek" projesine destek çağrısında bulundu.

İlçe Başkanı Abdullah Söğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, imkanı olan tüm vatandaşların projeye destek olmasını beklediklerini ifade etti.

Projenin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatıldığını dile getiren Söğüt, "Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncıyla paylaşmalı. Fakir fukara insanlarımız, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde 'Bana askıdan bir ekmek verebilir misin' diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilmeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır."









