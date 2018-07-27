KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale MHP İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekmek zammına karşı başlattığı "Askıda Ekmek" projesi kapsamında kent genelinde çalışma başlattı.

Kırıkkale MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve beraberindekiler, kentte bulunan bazı fırınları gezerek askıda ekmek kampanyasına destek verdi.

Başkan Baloğlu, yaptığı açıklamada, askıda ekmek kampanyasına destek için ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere ekmek satın aldıklarını söyledi.

Hem ekmek fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek hem de ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya tüm Kırıkkale halkını davet eden Baloğlu, şunları kaydetti:

"MHP olarak sosyal faaliyetlerimiz devam edecektir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin başlattığı projeyi Kırıkkale'mizde başlattık. Liderimizin yardımlaşma ve beraberliğin önemine binaen başlatmış olduğu kampanyaya biz de destek veriyoruz. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma dinamiklerini harekete geçirmek için fırıncı esnaflarımızı ziyaret ederek askıda ekmek kampanyasını başlatıyoruz. Fakir fukara vatandaşımız, çekinmeden fırından gelip askıdaki ekmeğini alabilir."