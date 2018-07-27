KAYSERİ (AA) - Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekmek zammına karşı başlattığı "Askıda Ekmek" projesi kapsamında kent genelinde çalışma başlattı.

İl Başkanı Volkan Çolak ve beraberindekiler, kentte bulunan bazı fırınları gezerek askıda ekmek kampanyasına destek verdi.

Çolak, askıda ekmek kampanyasına destek için ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere ekmek satın aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, 'Toplumda yardımlaşma ve dayanışma dinamiklerini harekete geçirmek için askıda ekmek kampanyasını başlatıyoruz' demişti. Liderimizin yardımlaşma ve beraberliğin önemine binaen başlatmış olduğu kampanyaya biz de destek veriyoruz. Toplumda yardımlaşma ve dayanışma dinamiklerini harekete geçirmek için fırıncı esnaflarımızı ziyaret ederek askıda ekmek kampanyasını başlatıyoruz. Fakir fukara vatandaşımız, çekinmeden fırından ve ekmek satan yerlerden 'askıda ekmek var mı?' diye talepte bulunsun istiyoruz."