MHP'li Taytak'ın Afyonkarahisar Belediyesi ziyareti

AFYONKARAHİSAR (AA) - MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Taytak ile Zeybek, Afyonkarahisar için yapılacak yatırım ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Zeybek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP ile kentteki güç birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Ziyareti nedeniyle Taytak'a teşekkürlerini ileten Zeybek, "Cumhur ittifakı, pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek. İstişareyle 'Afyonkarahisar'a nasıl daha güzel hizmet yapabiliriz' çabasında olacağız." dedi.

Taytak'a, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan ile bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.





