MHP'li gençlere Türk İslam tarihi anlatıldı

ANKARA (AA) - MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, İlçe Gençlik Kolu üyelerine yönelik "Türk İslam Tarihi" konulu seminer verildiğini bildirdi.

Orhan, yaptığı açıklamada, MHP'li gençleri hem edep hem de dini konular üzerine bilgilendirmeye çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda "Türk İslam Tarihi" konulu seminer düzenlediklerini dile getirdi.

Yeni yönetim kurulu olarak göreve geldikleri andan itibaren birçok konu üzerinde istişarelerde bulunduklarını ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Genç ve dinamik bir yönetim kurulu oluşturduk. Görev dağılımın ardından tüm arkadaşlarımızla saha için seferber olduk. Çalışma programlarını belirledik. 2019 Mart ayı içinde yapılacak yerel seçim çalışmalarına tam anlamıyla hazırız. Saha ve alan çalışmalarımız, mahalle ziyaretlerimizle birlikte sürüyor ve sürdürmeye de kararlıyız. Beypazarı ilçesinde hiç kimse MHP'yi hafife almasın."