MHP'den Sorgun'da iftar

YOZGAT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından partililere iftar verildi.

Sorgun’da bir kafede verilen iftarda konuşan MHP Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy, parti olarak her yıl düzenledikleri iftara, bu yıl katılımın daha çok olduğunu söyledi.

Kutlusoy, "Bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını niyaz ediyoruz. Bunun yanı sıra yardımın, kardeşliğin, beraberliğin pekiştirildiği ramazan ayının bu manevi atmosferinde, ihtiyaç sahibi tüm insanlarımıza da maddi ve manevi el uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iftar inşallah yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kırgınlıkların, küslüklerin bir yana bırakılıp, birlikte olmamıza vesile olacaktır." dedi.

Kutlusoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu çok iyi bilinmelidir ki gerçek ülkücüler bugün aramızdadır ve Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde ülkücü duruşlarını aynen devam ettirmektedirler. düzenlemiş olduğumuz iftara, gönül soframıza büyük bir katılım sağlayan sizlere teşekkür ediyor saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

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