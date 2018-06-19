MHP ve CHP milletvekili adayları KTSO'yu ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - MHP ve CHP milletvekili adayları, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret ederek projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP milletvekili adayı Oğuz Sulusaray ve MHP İl Başkanı Arif Kılıç, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Sulusaray, ziyarette yaptığı konuşmada, Ticaret ve Sanayi Odalarının çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, Kırşehir'in sorunlarının çözümü ve uygulayacakları projelerin hayata geçirilmesi noktasında her zaman odalarla işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Ekicioğlu da, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

CHP milletvekili adayı Metin İlhan ve İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu da, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Seçilmesi halinde uygulayacakları projeler ve hizmetler hakkında bilgi veren İlhan, şehirlerin gelişmesinde odaların önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

Ziyaretlere, Kırşehir TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri de eşlik etti.