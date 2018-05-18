MHP ve BBP'den İsrail'e protesto

YOZGAT (AA) - MHP Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy ve BBP Sorgun İlçe Başkanı Fatih Koçak, yaptıkları ortak basın açıklamasında, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüse taşıyan ABD ve İsrail'i protesto etti.

Ortak basın bildirisini okuyan Kutlusoy, ABD'nin tutumu ile gerçekleştirilen büyükelçilik açılış töreni esnasında bölgenin asıl sahibi olan Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve insanlık dışı yaşanan olaylar tarihe kara bir leke olarak yazılacağını söyledi.

Kudüs'ün, Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların önem verdiği üç semavi din için önemli bir merkez olduğunu, Kudüs’ün asla İsrail’in başkenti olmayacağını ifade eden Kutlusoy, şunları kaydetti:

"Hiçbir güç, kutlu nebinin Miraç’a yükseldiği Kudüs’ü Müslümanlardan koparamayacaktır. Bu adım hiçbir vicdan sahibi tarafından tanınmayacaktır. Filistin halkının haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, ABD ve insanlığa sığmayan tutumunu devam ettiren İsrail yönetimlerini, MHP ve BBP Sorgun ilçe teşkilatları olarak şiddetle kınıyoruz."