MHP Nevşehir Milletvekili adayları Ürgüp'teydi

NEVŞEHİR (AA) - MHP Nevşehir Milletvekili adayları Mehmet Varol, Sait Yüksel ve Fazlı Koç, beraberlerinde partilerinin il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız'ı ziyaret etti.

24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında ilçede vatandaşlarla buluşan heyet, daha sonra Başkan Yıldız ile bir araya geldi.

Varol, Yıldız'ı nezaketinden ötürü tebrik ederek, yürüttükleri seçim çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Yıldız ise 24 Haziran'da yapılacak seçimin önemine değinerek, Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini ve 2023 yılına kadar kalkınmışlık seviyesi çok daha artmış bir ülke seviyesine ulaşılacağına inandığını belirtti.

Görüşmenin ardından MHP heyeti, Ürgüp Belediye birimlerinde çalışan personelleri de ziyaret etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2018, 15:24