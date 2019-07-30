MHP Milletvekili Ersoy

KAYSERİ (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Sevdamız Kayseri" sözünün patentini aldığını bildirdi.
MHP il binasında düzenlenen programda 27. dönem MHP Kayseri milletvekillerinin 2018-2019 arasında yasama faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Milletvekili Baki Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin problemlerini gündeme taşımak için birçok platformda çözüm aradıklarını söyledi.
"Canla başla çalışıyoruz." diyen Ersoy, başarıya ulaşmak için çalıştıklarını, başarıdan kasıtlarının ise Kayseri'yi bir yere getirmek olduğunu ifade etti.
Milletvekili İsmail Özdemir de milleti temsil etmek için çok çalıştıklarını vurgulayarak, mecliste pek çok konuyu gündeme getirdiklerini anlattı. 18 soru önergesi verdiklerini aktaran Özdemir, bu konularla Kayserililerin beklentilerini gündeme taşıdıklarını kaydetti.
MHP'nin Kayseri'yi mecliste en çok gündeme taşıyan parti olduğunu iddia eden Özdemir, 17 ülke ziyareti gerçekleştirerek sanayi ve turizm alanında görüşme yaptıklarını aktardı.
Programa MHP İl Başkanı Serkan Tok ve partililer katıldı.
Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.