MHP milletvekili adaylarından dernek ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir milletvekili adayları Oğuz Sulusaray ve Aydın Akpınar, farklı kesimlere ait dernekleri ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç'ın da eşlik ettiği programda, Kırşehir Avcılar Derneği ile Artvinliler Derneği ziyaret edildi.

Sulusaray, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın oluşması ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Derneklerin toplumsal hayatın gelişiminde çok önemli olduğunu vurgulayan Sulusaray, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini önemsediklerini kaydetti.

Milletvekili adayı Akpınar ise, sıcak karşılamadan dolayı dernek yöneticilerine teşekkür ederek, destek istedi.

MHP milletvekili adayları Sulusaray ve Akpınar, kent merkezindeki özel bir okulu ziyaret ederek destek talebinde bulundu.