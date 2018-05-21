MHP milletvekili adayları kurban kesti

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri milletvekili adayları, Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde kurban keserek seçim çalışmalarını başlattı.

MHP'nin en genç milletvekili adayı olan lise son sınıf öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk'ün de bulunduğu 10 Kayseri milletvekili adayı, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti.

Tok, burada yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak seçim için Kayseri'den 40 aday adayı başvurusu aldıklarını, bunlardan 10'unun aday gösterildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu 10 arkadaşımızın Kayserimize, şehrimize ve ülkemize iyi hizmetler edeceğine, burada sizlerin huzurunda söz veriyorum. Kayseri il teşilatı olarak Kayserimize adaylarımızla beraber en iyi, en güzel hizmeti hak edildiği şekilde yapacağız. Şehrimizi nasıl temsil edeceğimizi göreceksiniz. Yeter ki halkımız bizi 24 Haziran'da onurlandırsın, taçlandırsın, adaylarımızı seçsin, milletvekili olarak kıymetlendirsin ve Meclis'e göndersin. Bu bizim çalışma ilkemiz, genel prensibimiz, genel başkanımıza verdiğimiz sözümüzdür. Burada 16 ilçe teşkilatı, kadın kolları teşkilatlarıyla beraber seçime hazırız."

Kayserililerden kendilerini desteklemelerini isteyen Tok, "Çünkü biz hiçbir şeklide, hiçbir ihanet şebekesiyle ortak olmamış, hiçbir cemaatin yanında devletini satmamış, sadece devletine güvenen devletine sadık, milletine vefalı bir partili, teşkilat mensubuyuz. Bunu da 15 Temmuz gecesi liderimiz Türk milletine ispat etmiştir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından milletvekili adaylarınca dua edildi ve 10 kurban kesimi yapılarak seçim çalışmaları başlatıldı.