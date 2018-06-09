MHP milletvekili adayı Kalın kadınlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kayseri milletvekili adayı Serap Şule Kalın, kadınlarla iftar programında bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Serap Şule Kalın, kadın olmanın önemine vurgu yaparak, "Kayserili kadınlarımız önümüzdeki süreçte daha fazla birlik-beraberlik ruhu çerçevesinde hareket edecek ve hem kendisini, hem ailesini, hem de şehrini ve ülkesini daha üst düzeyde temsil eder konuma gelecektir." dedi.

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldığını belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir zaman sonra gerçekleşecek olan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi'nde 'Mutlu Kadın Huzurlu Türküye' sloganı ile çıktığımız bu kutlu yolun bizlere daha aydınlık, daha yaşanabilir, şiddette, tacizden ve ötekileştirmeden uzak yarınlar getireceğine inancım sonsuzdur. İstediğiniz zaman başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Ben Serap Şule Kalın olarak, Allah nasip ederse milletvekili olarak bu şuur ve bilinç çerçevesinde sizleri temsil edeceğime, hepimizin derdini dert, sıkıntısını sıkıntım bilip kabul edeceğime ve o akıl ve ruh ile yanınızda olacağıma söz veriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri'deki genç, dinamik, her biri alanında, uzman deneyimli ve kariyer sahibi adaylarına da desteğinizi eksik etmemenizi özellikle rica ediyorum."