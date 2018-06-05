MHP milletvekili adayı Eyyüp Yıldız:

ANKARA (AA) - MHP Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Eyyüp Yıldız, "Yerli ve milli bir çizgide buluşan Cumhur İttifakı olarak dış destekli ve küresel boyutta ki bütün oyunları bozmak için geliyoruz." dedi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Seçmenleri yeni bir diriliş ve şahlanış dönemine omuz vermeye çağıran Yıldız, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleri ülkemizin yazgısını şekillendirecek bir dönüm noktasıdır. Bu sebepten dolayı vatan ve millet sevdalısı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin davası yolunda milletvekili adayı oldum. MHP olarak milletimizin iradesine ve sağduyusuna olan inancımız tamdır. Yerli ve milli bir çizgide buluşan Cumhur İttifakı olarak dış destekli ve küresel boyuttaki bütün oyunları bozmak için geliyoruz. Gayret bizden, nusret Allah’tandır. Teşkilatlarımız, devletin bekasına olan inançlarıyla, gece gündüz demeden Ankara'nın her yerinde çalışmalarını büyük bir azim ve özveriyle sürdürüyor. Biz bu vatanı, bu milleti karşılık beklemeden sevdik. Sevmekten de yorulmayacağız. Gönülleri kazanma mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Kimsesizlerin sesi, mazlumların sözü, garibanların eli, mağdurların savunucusu olacağız."