MHP Konya Milletvekili Kara'dan Yalıhüyük'e ziyaret

KONYA (AA) - MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Yalıhüyük İlçe Başkanı Hasan Akyıldız ve yönetimini ziyaret etti.

Seçim sonrası ziyaretlerine devam eden Kara, MHP Yalıhüyük ilçe teşkilatını da ziyaret ederek, seçim sürecinde kendisine verdikleri desteklerden dolayı MHP İlçe Başkanı Hasan Akyıldız ve partinin tüm kademesinde görev yapan herkese teşekkür etti.



Daha sonra MHP Yalıhüyük Cumhuriyet Caddesi merkez kıraathanesiznin önünde vatandaşlarla bir araya gelen Kara, halkın sorun ve isteklerini de dinledi.

Kara, burada yaptığı konuşmada, MHP Milletvekillerinin seçimden seçime gelmediğini her zaman halkın içinde olduğunu söyledi.

Halkın sorunlarını çözüm noktasında sonuna kadar çalıştıklarını belirten Kara, "Bizler seçim beyannamemizde de bulanan çiftçilere destek projelerinin arkasında durmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz için mazotundan gübresine tohumundan yemine her türlü verginin kaldırılmasını söyledik. Çiftçilerimizin kredi faizlerinin silinmesi, kredi borcunun ise uzun vadeye yayılarak ödeyebilecekleri hale getirilmesini dile getirdik." dedi.















