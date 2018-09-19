MHP Konya Milletvekili Kara Seydişehir'de

KONYA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Esin Kara, Seydişehir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seçim sonrası teşekkür ziyaretlerine devam eden Kara, MHP Seydişehir ilçe teşkilatını ziyaret ederek, seçim sürecinde kendisine verdikleri desteklerden dolayı MHP İlçe Başkanı Abdullah Söğüt ve partinin tüm kademelerinde görev yapan herkese teşekkür etti.

Partililerin istek ve taleplerini dinleyen Kara, burada yaptığı konuşmada, MHP milletvekillerinin seçimden seçime gelmediğini her zaman halkın içinde olduğunu belirterek yerel seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yerel seçimler için ittifak görüşmelerinin tam netleşmediğini ifade eden Kara, "Aday belirlemede ilçe teşkilatı, il başkanlığı ve genel merkezimizin çalışmaları ortaya çıkaracaktır. Bizler ülküdaşlarımızla birlikte kapı kapı dolaşarak MHP'yi iyi anlatarak kendi adaylarımızı seçeceğiz. Bu süreçte her kesimin desteğini almalıyız." dedi.

Toplantısına İl Başkan Yardımcısı Veli Ayyürek, İlçe Başkanı Abdullah Söğüt ve partililer katıldı.