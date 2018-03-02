MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı lokma döktürdü

ANKARA (AA) - MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan ve şehit olan askerler için lokma dağıtıldı.

Aşağı Merkez Camisi'nde cuma namazı çıkışı sonra yapılan lokma dağıtımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, MHP MYK üyesi Yaşar Yıldırım, MHP il ve ilçe temsilcileri katıldı.

Mustafa Tuna, yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin en kısa sürede zaferle geri döneceğini belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

MHP MYK Üyesi Yaşar Yıldırım ise Türkiye'yi terör belasından kurtarmak için sürdürülen operasyona tam destek verdiklerini hatırlatarak, "Bizler oraya gidemesek de etkinliklerimiz ile Mehmetçik'e destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 7 kurban kesilerek dualar edildi.

