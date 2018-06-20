MHP Kırşehir milletvekili adaylarının ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir Milletvekili adayları Oğuz Sulusaray ve Aydın Akpınar, seçim çalışmalarını esnaf ve köy ziyaretleriyle sürdürdü.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekili adayları Ahi Evran Mahallesi, Buğday Pazarı mevkisi ve eski Ankara Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinin ardından Aksaraylılar Derneği üyeleriyle görüştü.

Ziyarette konuşan Sulusaray, kentin ve komşu illerle bağlantılı olan ihtiyaçlarını bildiklerini, Aksaray ile olan ticaretin en iyi şekilde arttırılması gerektiğini vurguladı.

Aksaray ile komşu olmak ile beraber akrabalıklarının da bulunduğunu belirten Sulusaray, "Cumhur İttifakı, ülkenin milli bekası için atılmış bir adımdır. Milletimizin aklını temsil ediyoruz. Bölge halkının çoğunluğu çiftçilikle uğraşmaktadır. Çiftçilerimizin kullandığı mazot ve diğer ürünlerde vergi yükünü azaltacak, tarımda kullanılan elektrikten da katma değer vergisinin alınmamasını sağlayacağız. Özellikle üreticilerimizin, çiftçilerimizin vergi yükünü düşüreceğiz. Çiftçimizin daha fazla üretim yapmasını, ekonomiye faydaları olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sulusaray ve Akpınar, ayrıca MHP Kırşehir Kadın Kollarının Neşet Ertaş Kültür Merkezinde organize ettiği toplantıya katılarak, proje ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.