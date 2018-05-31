MHP Kırşehir milletvekili adaylarının ilçe ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - MHP İl Başkanı Arif Kılıç ve milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında Kaman ve Akpınar ilçelerini ziyaret etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Arif Kılıç, Milletvekili Adayları Oğuz Sulusaray ve Aydın Akpınar'ın katılımlarıyla seçim sürecinde hizmet verecek olan Kaman seçim bürosunu açtı.

Açılış töreninde konuşan Kılıç, Kırşehir'e ve ilçelerine önemli hizmetler yapmak istediklerini aktararak, vatandaşlardan destek istedi. Kılıç, Kaman'ın Cumhur ittifakına ve milletvekili adaylarına gece gündüz destek olacaklarına, seçildiklerinde seçim beyannamesinde açıklanan konular ve bölgesel sorunlar üzerine geniş çaplı adımlar atılacağını dile getirdi.

Kaman'da esnaf ziyareti gerçekleştiren MHP milletvekili adayları Sulusaray ve Akpınar, esnafların taleplerini alarak, yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

MHP heyeti kısa süre önce Kaman'da vefat eden İrfan Erdoğan'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Kılıç ile milletvekili adayları, Akpınar ilçesinde pazar yerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen adaylar daha sonra ilçe merkezindeki esnafları ziyaret etti.