MHP Kırşehir milletvekili adayı Sulusaray'ın ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir Milletvekili adayı Oğuz Sulusaray, seçim çalışmalarını esnaf ve köy ziyaretleriyle sürdürdü.

Sulusaray, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ziyaretlerinde kendilerine büyük bir ilgi ve samimiyet gördüklerini belirtti.

Kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını bildiklerini, Kırşehir'in gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Sulusaray, vatandaşlara Cumhur İttifakı'ndan ve milli beka projelerinden bahsederek, oylarına talip olduğunu ifade etti.

Doğduğu köy olan Ulupınar'ı da ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldiğini aktaran Sulusaray, şunları kaydetti:

"Cumhur ittifakı millet aklını temsil ediyor. Ülkede bir kuşatma yaşanıyor, bu kuşatma Cumhur İttifakı'yla delinecektir. Çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergiler kaldırılacak, sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten katma değer vergisi alınmayacak, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükü düşürülecektir. Amacımız çiftçimiz daha fazla üretim yapsın, daha fazla ekonomiye faydaları olsun istiyoruz. Vatandaşların, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalına neden oluyor, yoksulluk tuzağından kurtaracağız, işsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilecek. Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilip refah payının yükseltilecek, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilecektir."

Öte yandan, Kırşehir Belediyespor'un Diriliş40 Taraftar Grubu'nun da milletvekili adayı Sulusaray'ı seçim bürosunda ziyaret ettiği de bildirildi.