MHP Kırşehir Aday Tanıtım Toplantısı

KIRŞEHİR (AA) - MHP'nin Kırşehir'de 6 ilçe ve 3 belde belediye başkan adayı tanıtıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına, ilçe ve beldelerden çok sayıda partili katıldı.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden çalışarak seçimleri tüm il, ilçe ve beldelerde kazanmak istediklerini söyledi.

Seçimlerin kazanılmasında partililerine büyük görevler düştüğünü vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak Allah izin verirse ve takdir ederse, Kırşehir merkez başta olmak üzere, ilçe ve belde belediyelerimizi kazanacağız. Burada partililerimizin ve adaylarımızın çalışmasının da önemli bir yeri olacaktır. Başarı kimseye altın tepsi de sunulmaz. Bizler başarıyı çalışarak, efor sarf ederek, çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el bırakmadan sağlayacağız. MHP, Kırşehir'i iki dönem yönetmiştir. 1994-2004 yılları arasında şehrimize hizmet etme imkanı bulduk. Tarih İnşallah tekerrür eder, Kırşehir'de belediye başkanlığını tekrar kazanırız ve kente yapmak istediğimiz önemli projeleri, hizmetleri gerçekleştiririz."

Kılıç'ın konuşmasının ardından 6 ilçe ve 3 belde belediye başkanı adayı kürsüye davet edildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Adayı Onur Köksal'ın yanı sıra ilçelerde, Ramazan Atalay Akpınar'da, Ahmet Bozkurt Akçakent'te , Musa Ceylan Boztepe'de, İsmail Deniz Çiçekdağı'nda, Hasan Hüseyin Köşker Mucur'da, Kenan Elvan Kaman'da, beldelerde ise Erdoğan Tekeli Kurancılı'da, Bekir Yılmaz Köseli'de ve Rasim Arazay Özbağ'da, belediye başkanlıklarına aday olarak gösterildi.