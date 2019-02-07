MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayının çekileceği iddiası

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, belediye başkan adayı Serdar Yarar'ın adaylıktan çekileceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Baloğlu, yazılı açıklamasında, bazı haber sitelerinde belediye başkanı adayı Yarar'ın çekileceğine dair haberler yer aldığını belirtti.

Bu haberlerin belli çevrelerce kasıtlı yaptırıldığını savunan Baloğlu, "Vatandaşlarımızın bu tür kirli bilgilere riayet etmemelerini rica ediyorum. MHP'nin Kırıkkale'de adayını çekmesi söz konusu dahi olmamıştır. 19 Kasım tarihinden bugüne kadar devam eden çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılık ve samimiyetle devam edecektir." ifadelerini kullandı.