MHP Kayseri Milletvekili Ersoy:

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Bizleri milletin vekili olarak gönderen bu milletin asil evlatlarına bir nebzede olsa faydalı olmak istiyoruz." dedi.

Milletvekili Ersoy, Kayserili gazetecilerle bir restoranda biraraya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Oda başkanları öncülüğünde bir toplantı düzenlenmesi gerektiğini belirten Ersoy, tüm milletvekilleri ve kanaat önderleriyle Ankara'ya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Kayseri'deki en büyük sorunların başında ekonomik problemlerin geldiğini ve bunların konuşulması gerektiğini vurgulayan Ersoy, verilen her göreve hazır olduğunu, yerel seçim süresince de gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Toplumun sorunlarına ellerinden geldiği ölçüde çözüm bulmaya gayret ettiklerini belirten Ersoy, "Bizleri milletin vekili olarak gönderen bu milletin asil evlatlarına bir nebzede olsa faydalı olmak istiyoruz." dedi.

Ersoy, yerel seçimlerdeki ittifak konusuna da değinerek beklemenin gerektiğini kaydetti.