KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "24 Haziran seçimleri öncesi tüm teşkilatlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Girmedik ev sıkmadık el bırakmadan yolumuza devam ediyoruz. Halkımızın teveccühü ile inşallah sandıktan en iyi sonucu alan parti olacağız. Bu kapsamda 7 Haziran günü Kıymetli Genel Başkanımız, milliyetçi-ülkücü hareketin lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi Kayseri’de ağırlayacağız." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bölge istişare toplantısı yapacağını belirten Tok, "24 Haziran’ın, bağımsız ve egemen Türkiye’ye giden yolda yeni bir egemenlik güneşi olduğunu haykıracağız. 24 Haziran’a kadar halkla yüz yüze, yan yana gelecek teşkilat mensuplarımız ve adaylarımıza, geleceğin Türkiyesi’nde neler yapılacağını anlatacağız. Bölgesinde ve dünyada lider ülke Türkiye ideali için yola çıkarılan kutlu kervanın, 2023’te kızıl elma menziline nasıl varacağız, anlatacağız." diye konuştu.

Tok ayrıca vatandaşlardan MHP'yi güçlü bir şekilde meclise girebilmesi için partisine, Türkiye'nin de terör örgütleriyle etkin bir şekilde mücadele etmek için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet etti.

