MHP Kahramankazan istişare toplantısı

ANKARA (AA) - MHP Ankara İl Başkanlığının, ilçelerde düzenlediği istişare toplantılarının 11'incisi Kahramankazan'da yapıldı.

Bir kafeteryada düzenlenen toplantıya, Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara milletvekilleri Erkan Haberal ve Mustafa Mit, bazı MYK üyeleri ve partililer katıldı.

Mit, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğini söyledi.

MHP olarak Türkiye'nin topyekün birlik ve beraberliğinden yana olduklarını belirten Mit, böylesi bir coğrafyada yaşayabilmenin iki temel şartından birisinin, güçlü bir silahlı kuvvetler, diğerinin de güçlü bir ekonomi olduğunu ifade etti.

Bu coğrafyada, Türkiye'nin kabul etmediği hiçbir şeyin olamayacağını vurgulayan Mit, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi razı olmadan da Türkiye hiçbir şeye razı olamayacaktır, buna emin olun. Zaman zaman geçirdiğimiz sarsıntılara, düştüğümü sıkıntılara bakıp Milliyetçi Hareket Partisi'ni küçük görmeyin. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi aldığı oy oranına göre değil, özgül ağırlığına bakacaksınız. Türkiye'de siyasi partiler belirli bir tabana oturmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi Müslüman Türk insanının ihtiyaçlarından doğmuş bir partidir. MHP Türk milletinin birlik ve beraberliği için uğraşır. MHP Türk vatanının toprak bütünlüğü için uğraşır. Bizim siyasetimizin zaman zaman siz kabul etmeyebilir, yanlış yaptığımızı da söyleyebilirsiniz ama şuna emin olun ki MHP bu saydığım Türk milletinin geleceği bakımından ne doğruysa onu yapma gayreti içerisindedir."