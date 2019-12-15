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MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan’dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

ANKARA (AA) - MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Muhtarlar Derneği başkanlığını ziyaret etti. MHP ilçe Başkanı Erdoğan Orhan, ziyarette Dernek Başkanı Muammer Köksal'dan, muhtarların durumları, mahallelerin durumları ve muhtarların...

Genel 15.12.2019, 16:43
MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan’dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
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ANKARA (AA) - MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Muhtarlar Derneği başkanlığını ziyaret etti.

MHP ilçe Başkanı Erdoğan Orhan, ziyarette Dernek Başkanı Muammer Köksal'dan, muhtarların durumları, mahallelerin durumları ve muhtarların istek ve taleplerini sorarak bilgi aldı.

Orhan, Muhtarlar Derneği başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamasında, MHP ilçe Yönetimi olarak Cumhur İttifakı çerçevesinde ziyaretlerde bulunduklarını ve bu kapsamda zaman zaman oda, dernek başkanları ile bir araya gelerek, görüşlerini aldıklarını bildirdi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Köyabükü Mahallesi muhtarı Muammer Köksal, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan’ın Muhtarlar Derneğine ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini bildirirken, "Sayın ilçe başkanı ile birçok konuda değerlendirme fırsatı bulduk. Bizleri dinlediği için teşekkür ediyorum." dedi.


#BEYPAZARI
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