MHP İl Başkanı Baloğlu'dan AK Parti'ye ziyaret

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen'i ziyaret etti.

Baloğlu, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, 12 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı AK Parti mitingi öncesi Cumhur İttifakı olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

MHP'nin Cumhur İttifakı'nın gereklerini yerine getirmek adına bütün gayretlerini sahaya yansıtmaya kararlı olduğunu ve ittifak ortakları AK Parti'nin mitingine gereken ilgi ve alakayı göstereceklerini ifade eden Baloğlu, "Cumhur İttifakı'nın başarısı ve devamında sistemin düzenli çalışması açısından partimiz olarak hassasiyet göstermeye devam edeceğiz. Mevzu vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Dağdelen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 12 Haziran'daki mitinge yoğun bir katılım beklediklerini kaydetti.

Baloğlu'na ziyaretlerinde yönetim kurulu üyeleriyle Merkez İlçe Başkanı Yaşar Erdal da eşlik etti.