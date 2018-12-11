MHP Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Özçelik oldu

ANKARA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Gölbaşı Kadın Kolları Başkanlığına Gülsüm Özçelik getirildi.

MHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi aday adayı olan Kıymet Bağdat’ın ardından boşalan Kadın Kolları Başkanlığı'na Gülsüm Özçelik getirildi.

Gülsüm Özçelik, düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, partisinin Gölbaşı'nda başarılı olabilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kadın kolları olarak, ülke ve millet çıkarlarını gözeten bir yol izleyeceklerini belirten Özçelik, "Gölbaşılı kadın hemşehrilerimizi çalışmalarımızda aramızda görmekten mutluluk duyarız. Biz kadınlar olarak güçleneceğiz, Türkiye büyüyecek." diye konuştu.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan ve MHP eski Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Kıymet Bağdat da Özçelik'e çalışmalarında başarılar diledi.