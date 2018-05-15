MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Gazze açıklaması

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gazze'de şehit edilen mazlumların arşa yükselen ahları ABD-İsrail ortak yapımı şiddet mimarisinin acı verici ve kahredici bir sonucudur." dedi.

Bahçeli, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.



Kudüs'ün "tarihsel mirasın medarıiftiharı" olduğunu belirten Bahçeli, Kudüs'ün kalbinin Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'nın kalbinin "Muallak Kayası", Altın kubbeli Kubbetüs Sahra'nın ise Kudüs'ün sembolü olduğunu vurguladı.



Bahçeli, Kudüs'ün Hazreti Muhammed'in recep ayının 27'nci gecesi, "ilahi makamlara mucizevi yükselişinin ilk adım ve anısı" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Hazreti Nuh, gemisi ile büyük tufandan kurtulduğunda suların çekilip çekilmediğini anlamak için bir güvercin uçurmuş, güvercin günler sonra ağzında bir zeytin dalı geri dönmüştür. Bu zeytin dalı, Kudüs'teki Zeytin Dağı'na aittir. Yani Falih Rıfkı'nın romanında anlattığı Zeytin Dağı. Kudüs, kutsallığın mekanı, kutlu hatıra ve haysiyetin manevi membasıdır. Kudüs'ü anlamak, tarihi anlamaktır. Kudüs'ü tanımak inancımızın mehabet ve muhtevasını kavramaktır. Kudüs ilk kıblemizin iffet, irade ve istiklal sancağıdır."

"Katliam hüküm sürmektedir"

Kudüs'ün, zalimlerin tasallutu altında inim inim inlediğini ve manen feryat ettiğini aktaran Bahçeli, "Yeryüzünün en faziletli mekanları camiler, camilerin en faziletlileri Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve kuşatılmış, hüzne boğulmuş, için için yanmış Mescid-i Aksa'dır. Mübarek ramazan ayına kavuştuğumuz bugünlerde, Kudüs'te oynanan şirret oyun küfrün, küffarın ve katil heveslerin en vahşi komplosudur. İlk kıblemizin önüne Evanjelist-Kabalist-Siyonist-Emperyalist perde çekilmek istenmektedir. Zulüm kol gezmekte, katliam hüküm sürmektedir." değerlendirmesini yaptı.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kudüs'ün aynı zamanda dinlerin, kültürlerin, farklı kökenlerden gelen insanların asırlarca iç içe, yan yana, huzur ve sükunetle yaşadığı, barış ve kardeşlik kenti olduğuna da dikkati çekti.

"Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze'dir"

Kudüs'te Müslümanlara yönelik suikastların eş zamanlı şekilde diğer dinlere ve gruplara da yapılmış sayılacağını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Gazze’de şehit edilen mazlumların arşa yükselen ahları ABD-İsrail ortak yapımı şiddet mimarisinin acı verici ve kahredici bir sonucudur. Ramazan ayına girerken Filistinli kardeşlerimize düzenlenmiş saldırılar bölgeyi, hatta dünyayı ateşe verecek risk ve ihtimaller taşımaktadır. Zalimlere karşı safımız, masumların yanıdır. Canilere karşı taraf ve tercihimiz hakikatin ve adaletin çizgisidir. İnsanlık dramına sessiz kalan, Gazze'yi kana ve gözyaşlarına bulayan, buna destek veren kim varsa Hakk'ın su katılmamış düşmanıdır. Bir yanımız Kudüs, diğer yanımız Gazze'dir."



Ramazan ayında, mukaddesatın muhteşem bir diriliş ruhuyla kanatlanması, Müslümanların birlik ve beraberlik duygusuyla kenetlenmesi ve kucaklaşması temennisinde bulunan Bahçeli paylaşımında, "Irak'ta yapılan seçimlerde, demokratik hak ve tercihleri gasbedilen Türkmenlerin seslerinin ve seslenişlerinin duyulması, sandık yolsuzluğu kanalıyla irade hırsızlığı yapmaya teşebbüs edenlerin foyasının ortaya çıkması da en samimi dileğimdir. Unutmayalım ki, Kerkük Türk'tür, Türkmen'dir, suistimal edilen seçimlerle bu gerçek değişmeyecek, değiştirilemeyecektir. Kaşgar, Karabağ, Keşmir, Kerkük, Kudüs, Kıbrıs, Kırım istikrar ve huzura kavuşmadan insanlık rahat nefes alamayacak, dünya güvenli olamayacaktır." ifadelerine yer verdi.



Türk-İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutlayan Bahçeli, şunları kaydetti:



"İsrail vandallığını, ABD vicdansızlığını çok net, çok açık, çok kararlı şekilde kınıyorum. Gazze'de şehit düşen onlarca mazlumlara Allah'tan rahmet, binlerce yaralıya şifalar temenni ediyorum. Zalimin hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır. Nitekim Allah bes, baki hevestir. Bugün gönüllerde Gazze, gözlerde Kudüs vardır. Mümin kalpler Filistin davası için atmaktadır. Nitekim bütün Müslümanlar kıyam, infial ve intifadadır. İsrail hem ilahi adaletin önünde hem de insanlık vicdanı karşısında döktüğü kanların hesabını damla damla verecektir."