MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli birlik ve kardeşliğimizin taşıyıcı sütunları öğretmenlerimizdir

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin geleceğin hazırlayıcıları, gelecek nesillerin ilim ve irfan kaynakları olduğuna işaret etti.

Öğrenen ile öğretimin buluşmasının, sınıf ile öğrencinin kavuşmasının öğretmenlerin fazilet ve fedakarlıklarıyla sağlandığını, öğretmenin "karanlığı yaran, cehaleti yenen duruşun adı" olduğunu belirten Bahçeli, "Aklı güçlendiren, ahlak ve adaleti güvenli hale getiren doğru öğrenim süreci, isabetli ve iradeli öğretim serüvenidir. Elbette doğru, kısa ve kesin olarak kendine varır. Yalan, kararsızlaşıp karmaşıklaşarak kendini arar. Öğretmenlerimiz, doğrunun ve doğruluğun refakatçileridir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok öğrenip az bilmek, öğrenmeden öngörüde bulunmak, bilmeden ahkam kesmek çağımızın ana sorunlarından birisidir. Eğer bildiklerimiz tevazuya sevk etmiyorsa öğrendiklerimiz sorumluluk ve duyarlılığımızın serpilmesine yetmiyorsa meselelerimiz gittikçe ağırlaşacaktır. Kendini bilen varlığını bilir. Varlığını bilen yurdunu bilir. Yurdunu bilen milli ve tarihi görevlerini idrak ve ifade eder. Birbirine eklemlenmiş bu süreçlerin ana dinamiği ve dimağı öğretmenlerdir. Milli birlik ve kardeşliğimizin taşıyıcı sütunları da öğretmenlerimizdir.""Öğretmenlik bir şuur timsali, anıtlaşmış bir onur emsalidir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, öğrenmek için öncelikle sevmek gerektiğini ve öğretmenlerin de hem öğreten hem sevdiren kişiler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onlar geleceğin büyük Türkiye'sinin güvenceleri, Türk milletinin umut ve aydınlık yüzleridir. Öğretmenlerimize hürmet etmek, beklenti, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak şarttır. Millet mekteplerinin açıldığı, rahmetle andığım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu müstesna günde, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor; sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum.

Görevlerini sürdüren öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Şehit düşmüş ve bir nedenle hayatlarını kaybetmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emeklilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Öğretmenlik bir şuur timsali, anıtlaşmış bir onur emsalidir."