MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir

ANKARA(AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklamasında, sadece insan olmanın yeterli olmadığını, insaf, irade, iffet, izzet, ikdam, ikram, ihtiram ve ihtimamın da gerekli olduğunu belirtti.

"Yenikapı ruhuna suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır"

"Değerleri aşınmış, ruhu tutsak düşmüş, vicdanı uşaklaşmış, kalbi kiralanmış, kavli kararmış kişilerin insan taklidi yapmaları elbette beyhudedir." görüşünü paylaşan Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal medyadan iftira ve zehir saçan namussuzlar kadar televizyon ekranlarından fitne ve tezvirat yayan namertler vardır ve aslında bir avuç kalmışlardır. Bunlar ki Türk düşmanlarının ileri karakolu, Türkiye'yi yıkmaya çalışanların erzak ve mühimmat bekçileridir. Cumhur İttifakı'na sabotaj teşebbüsü, Yenikapı ruhuna suikast girişimi son günlerde hız ve derinlik kazanmıştır. Türkiye’nin karşısında mevzilenen iç ve dış karanlık odaklar son bir gayretle, son bir nefesle melanet projelerden medet umar hale gelmişlerdir ancak nafile. 'Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırmış.', Allah'ın izniyle bu iş Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oyla seçilmesiyle ilk turda biter. 'Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybedermiş', bu iddia sahiplerinin ya ruh sağlıklarında ya da zeka seviyelerinde ağır bir sorun vardır. Cumhur İttifakı muazzam bir başarıyla TBMM'de üstünlüğü alacak, güçlü bir siyasal varlıkla temsil edilecektir. Çok değil, 33 gün sonra ak koyun, kara koyun ortaya çıkacaktır. Biraz sabredilsin, bilhassa MHP üzerinde oyun kuran alçaklar insan içine çıkacak yüz bulamayacaklardır."

"Deve olsalar iğne deliğinden geçecekler"

Bahçeli, bazı çevrelerin "MHP'ye Kürtler oy vermez. Sayın Erdoğan bu nedenle oy kaybediyor." söylemlerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu çevreler, Cumhur İttifakı'na çomak sokmak için deve olsalar iğne deliğinden geçecekler. Hele bir Gürgan Hacır, hele bir Nevzat Çiçek ve türevleri var ki, sanırsınız fitne geçit merasimi yapıyor. Yusuf Has Hacib, MHP'ye karşı beşinci kol faaliyetiyle vazifeli Kandil ve Pensilvanya beslemelerine şu sözleriyle adeta şamarı indirmiş: 'Edepsizin yüzü dikkat edersen etsiz bir kemik, edepsizin özü kapanmaz bir gedik. Edepsiz kişidir insanın alçağı, doğru söz söylemez utanmaz dili'. MHP'yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP'ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Aynı zamanda vatana, bayrağa, millet ve bin yıllık birikim ve kaynaşmaya çok ağır bir ihanettir. Sinsi ve şuurlu siyasi Kürtçülük yapanlar PKK'nın değirmenine su taşıyan rezillerdir. Kürt kökenli kardeşlerim MHP'ye karşı falan değillerdir. Karşı olanlar PKK'lılardır, PYD/YPG sevdalılarıdır. Kürt terörist olmaz, teröriste Kürt denmez, denemez. İki de bir, takılmış plak gibi, 'Kürtlerin oyları MHP'den dolayı oraya buraya kayar' diyerek, kirli ihbar ve ilanda bulunan kripto ajanlar, mankurt soysuzlar gazete ve televizyonlara yerleşmiş saatli bombadır. Bunlar, hain bir projenin figüran ve maşalarıdır. Artık maskeler düşmüştür."

"Kürt kökenli kardeşlerim bizim her şeyimizdir"

Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye düşmanlarının MHP'ye sevgi ve sempatiyle bakmayacağını belirterek, "Allah muhafaza, varsayalım baktılar, kuşku etmeyin ki kendimizden şüphe duyarız. Kürt kökenli kardeşlerim bizim her şeyimizdir, ayrımız gayrımız yoktur, aramıza hendek kazmayı planlayan casuslar, terörizmin piyonlarıdır." ifadesini kullandı.

Muhabir: Sarp Özer