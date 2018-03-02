MHP Genel Başkanı Bahçeli: Afrin’de milli onurumuz müdafaa edilmektedir

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, Hatay'ın Hassa ilçesi Akbaba Hudut Karakolu'nun karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan sıcak temasın akabinde hainlerin korkakça tünellere saklanarak ateş açmaları sonucunda 8 kahramanın şehit olduğunu, 13 kahramanın da yaralandığını, Özgür Suriye Ordusu mensuplarından da şehit ve yaralıların bulunduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı süresince 41 askerin şehit olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'nun da 116 şehit verdiğini kaydetti.

Türk milletinin bağrına taş bastığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Millet, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder etmiş, kederden kedere sürüklemiştir. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir. Aziz şehitlerimiz haklı ve haysiyetli bir mücadelenin sonucunda Peygamberimize komşu olacak manevi bir makama yükselmişlerdir."

2 bin 300'e yakın terörist etkisiz hale getirildi

Bahçeli, bugüne kadar 2 bin 300'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunun çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanım olduğunu kaydetti.

Afrin'de meskun mahal operasyonlarının bu sabah Raco'da başladığını, Cinderes'in muhasara altına alındığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir. Çünkü Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. Afrin'de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız.

Afrin'de önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya, mücadelemizi kösteklemeye çalışan hiçbir ülke ve küresel organizasyona boyun eğmemeliyiz, buna müsaade etmemeliyiz."

"Yılanın başı yuvasında kesilmelidir"

Bahçeli, Afrin'de son hain imha edilinceye, güney sınırları emniyete alınıncaya kadar milli infialin enerjisinin düşmeyeceğinin altını çizdi.

Menbiç ve Fırat'ın doğusu da dahil olmak üzere, nerede bir insanlık düşmanı, mazlum ve sivil halkların celladı varsa Türkiye'nin orada olması, kaynağında canileri etkisiz hale getirmesi gerektiğini belirten Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Yılanın başı yuvasında kesilmelidir. Dostun ve düşmanın birbirine karıştığı bugünkü zaman diliminde, herkes hesabını buna müzahir yapmak durumundadır.Türk milleti tarih boyunca varlığının ve hayati çıkarlarının bedelini ödeye ödeye bugünlere gelmiştir. Artık bedeli ödeme sırası bellidir, tehir yoktur. Yurdumuz bellidir, tavizi yoktur. Devletimiz bellidir, tereddüt yoktur. Her şehit, bekamızın hisarına harç karan, istikbalimizin ufkunu tertemiz kanıyla açan iman ve ahlak kahramanıdır. Onlar ki kıyamet günü şefaatçiler arasında yer alacaklardır. Türk milleti fedakarlıkta sınır tanımadığı sürece, hainlere hayat haram olacak, teröristler tutunacak çürük dal bile bulamayacaklardır. İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır. Allah kahramanlarımızı korusun, Türk milletini ve Türkiye'yi sonsuza kadar var kılsın. 'Amin' diyelim, aminlerle manevi kalkanımızı kaldırıp beka ruhuyla istikbale uzanalım. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin, silah arkadaşlarının, sevdiklerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum."