MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'ın acı günü

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın amcası Hacı Yaşar Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Hacı Yaşar Yıldırım için Kızılcahamam ilçesindeki Aşağı Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Genel Sekter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Yıldırım'ın cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.