MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Beypazarı'nı ziyaret eden Yıldırım, partisinin İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu, MHP'li belediye meclis üyeleri ve partililerle ile bir araya gelerek, çalışmalarla ilgili görüştü.

Yıldırım, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ı da ziyaret ederek, ilçede devam eden 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarih, Kültür ve Turizm Festivali hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, Beypazarı'nda çok güzel bir festival düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok güzel bir Beypazarı var ve güzel bir festival düzenlenmiş. Festival nedeniyle ilçe canlı, alışveriş iyi, esnaf memnun ve düzenlenen festivalden herkes memnun. Biz de memnun kaldık. Festivaller, tanıtım amaçlı düzenleniyor. Bu nedenle de çok önemli."





