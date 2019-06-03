MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: MHP Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verildi

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un av tüfeğiyle ayağından vurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak-Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü Genel Merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır."

Muhabir: Muhammed Boztepe