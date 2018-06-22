MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı Yalıhüyük’de

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, seçim çalışmaları kapsamında Yalıhüyük'e geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Milletvekili Kalaycı, 15 Temmuz gecesi milletin canı pahasına tankların önüne yatarak vatanını ve demokrasimizi kurtardığını söyledi.

Darbeden terörden istediklerini alamayanların şu sıra ekonomi ile uğraştıklarını, erken seçim kararının da bunun için alındığını ve oyunların bozulduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu millet dualı bir millet. Diyoruz ki, Türkiye dolarla kurulmadı ki dolarla yıkılsın. Biz aç kalırız, her şeyden vazgeçeriz ama vatanımızdan bayrağımızdan asla vazgeçmeyiz. Bu süreçte MHP ve AK Parti hayırlı bir işbirliği başlattı. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden oldukça yüksek beklentilerimiz var. Bu ülke yıllarca darbelerle uğraştı. Bu sistemle bunların karşısında dimdik duracağımızdan şüpheniz olmasın. Artık hükümetimiz kuruldu kurulmadı diye bir derdimiz de yok. Hükümeti direk bu sistemle milletimiz kuruyor. 24 Hazirandan Cumhur İttifakı başarı ile çıkacak, Cumhurbaşkanımızı ilk turda Allah'ın izni ile seçeceğiz."